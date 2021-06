Guarisce dal covid torna a casa e muore. Choc e dolore in paese Il caso di una anziana a San Martino Valle Caudina

Covid, contagi in calo ma il virus uccide ancora. A San Martino Valle Caudina ancora una vittima del covid. Lo annuncia il sindaco Pasquale Pisano che spiega: purtroppo dobbiamo annunciare la scomparsa di un'altra nostra concittadina, l'ottava, la cara Francesca di anni 95, portata via dal Covid.

Aveva lottato fra l'ospedale Moscati ed il nosocomio di Solofra per fare poi ritorno a casa nei giorni scorsi.

Le sue condizioni sembravano buone ma purtroppo sopraggiunti complicazioni ne hanno scaturito il decesso. Persona riservata, dai modi gentili ed una vita dedicata interamente alla famiglia ed alle persone care.Al fratello Carmine, alla cognata, ai nipoti ed i pronipoti il cordoglio dell'Amministrazione tutta. Annunciamo anche un nuovo positivo, l'unico per ora; già in isolamento da diversi giorni insieme ai propri familiari a cui rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione.Infine sul fronte vaccini siamo arrivati a ben 3175 dosi somministrate pari al 48% della popolazione,calcolata sulle 2333 prime dosi.Il virus continua a circolare pertanto invitiamo tutti alla massima prudenza ed attenzione nei giorni a venire, per non vanificare tutti gli sforzi fatti in questi mesi".