Sturno comune Covid free, la rinascita parte dalla storica piscina in paese La ripartenza nelle aree interne e la soddisfazione del sindaco Vito Di Leo

Sturno Covid free, la ripartenza coincide con la riapertura la pubblico della storica piscina comunale del paese. Recentemente restaurata, la struttura rappresenta il fiore all'occhiello per la comunità sturnese e non solo. Stamane il taglio del nastro da parte del sindaco Vito Di Leo e della società Oceanika nuoto.

Il primo cittadino, nel suo intervento ha ringraziato tutti gli attori di questo importante traguardo raggiunto e quanti hanno creduto fermamente in questo progetto mostrando grande impegno e professionalità. Un impianto all'avanguardia, tra i migliori in Campania. Nulla è stato trascurato, ogni aspetto è stato curato nei minimi dettagli.

"Dopo vari tentativi - afferma Di Leo - tra la Regione, Gal Ufita, Borghi in Rete siamo riusciti ad intercettare un bando del credito sportivo, che ci ha permesso di ottenere un finanziamento di 400.000 euro. Fondi tutti utilizzati in questo bellissimo impianto. Una struttura ormai ferma da almeno quattro anni. Un impianto, punto di riferimento del territorio non solo di Sturno, ma dell'intero circondario, dalla baronia all'alta irpinia negli anni 90-2000, meta di tanti giovani e famiglie intere in cerca di relax contornato da un panorama bellissimo e un ambiente sano. E' una giornata bellissima quella di oggi, un segnale di ripartenza significativo, cominciamo a riprenderci la nostra vita."

Uno sforzo importante frutto di sacrifici e impegno, la rinascita di un impianto storico e leggendario oramai chiuso che oggi risorge e la bella notizia del giorno relativa al ritiro dell'Avellino in programma quest'anno a Sturno, nella cittadella dello sport con la sua ritrovata piscina.