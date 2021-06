Covid a scuola, il sindaco chiude la "Don Bosco" Fino a nuova comunicazione

Torna il covid nelle scuole. Ecco la nota dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino: "Si comunica che, in seguito ad alcuni casi di positività al covid registrati all'interno della Scuola per l'Infanzia "Don Bosco", quest'ultima resterà chiusa fino a nuova comunicazione, per permettere agli addetti di procedere con i lavori di sanificazione".