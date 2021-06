Lioni, scelto il vincitore della seconda edizione di "balcone fiorito" L'iniziativa ha raccolto un significativo numero di adesioni colorando le strade del Comune

È davvero tutto pronto per decretare i vincitori della seconda edizione di “balcone fiorito”, un concorso singolare ed originale, che ha registrato, ancora una volta, un significativo numero di adesioni contribuendo a rendere ancor più belle e colorate le strade di Lioni. Insieme al Presidente di giuria, la maestra Licia Palmieri, il Forum dei Giovani, la Consulta delle Donne e la Prediletta la Pro Loco di Lioni ha convocato l'incontro per decretare quale sia stato il balcone meglio addobbato con una cornice floreale: “Nei prossimi giorni sveleremo il nome e le motivazioni che ci hanno indotto a votare tale composizione. “La vita è rosea” ci ha detto la maestra Palmieri, con saggezza e determinazione. “La speranza è sempre in fondo al tunnel, ma il percorso deve essere sempre abbellito dai fiori che con i loro colori e con la loro profumazione trasmettomo speranza” ha continuato. Ringraziamo le associazioni che hanno partecipato e in particolar modo la maestra Licia Palmieri che con pazienza e professionalità ha delineato i requisiti per la premiazione”.