Dislipidemie, cure e diagnosi: esperti a confronto ad Atripalda L'evento all'hotel Civita alla presenza dei massimi esperti

Tutto pronto per il focus sulle dislipidemie. Sabato, tre luglio, presso l’hotel Civita ad Atripalda, i grandi professionisti si confronteranno su un tema di grande attualità. “Quale paziente per quale terapia? Target ideale per l’utilizzo dei nutraceutici nel paziente dislipidemico”. Relazioneranno il dottore Alfonso Pirone, dirigente medico diabetologia e nutrizione clinica dell’ospedale Moscati di Avellino sul tema della prevenzione primaria ai farmaci biologici. Mentre la dottoressa Assunta Vitale, dietista diabetologia dell’ospedale Moscati tratterà il tema della terapia nutrizionale e good practice nel paziente ideale. A moderare l’incontro il dottore Amodio Botta, direttore di Diabetologia e nutrizione clinica dell’ospedale Moscati di Avellino. L’evento comincerà alle 10 con la registrazione dei partecipanti e terminerà alle 13 con un light lunch.