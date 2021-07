Unarma Asc: Anna Maria Iacobone nominata segretario La soddisfazione dei segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore

Continua senza senza l’operato di Unarma Asc, lo storico e più grande sindacato dei carabinieri, finalizzato alla tutela dei diritti dei militari, in particolare quello della segreteria di Avellino.

E’ di questi giorni il conferimento dell’incarico di segretario di sezione di Sant’Angelo dei Lombardi ad Anna Maria Iacobone.

La dirigenza avellinese di Unarma Asc si tinge di rosa, con la nomina della Iacobonee si radica sempre di più nel territorio, allargando i propri orizzonti anche nell’area di sant’Angelo dei Lombardi.

Grande è la soddisfazione espressa da Anna Maria Iacobone per la nomina e la fiducia dimostrata verso la sua persona la quale, sin da subito, ha garantito il massimo impegno nel dare un importante contributo nella crescita di Unarma Asc, facendosi garante dei diritti di tutti gli uomini e le donne in divisa ed essere, in particolare, un punto di riferimento per tutte le donne in divisa della Provincia di Avellino, ormai quotidianamente sempre più numerose.

Soddisfatti della nomina anche il segretario nazionale generale Antonio Nicolosi e il segretario regionale della Campania Emilio Taiani, i quali credono nell’importanza del ruolo primario delle donne nell’attività sindacale.

Così i segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: "La nostra scelta è ricaduta su Anna Maria Iacobone in quanto la riteniamo una donna professionalmente preparata che, nel tempo, diventerà un punto di riferimento tra le donne in divisa della nostra provincia, ormai in numero sempre più crescente. Anna Maria potrà dare a noi tutti un contributo essenziale, ne avevamo bisogno. La riteniamo una figura centrale e di estrema importanza sia in ambito militare, che in ambito sindacale. Infatti Unarma Asc ha dato vita ad un importante iniziativa che abbiamo chiamato progetto donna, dove, tutte le nostre associate, potranno confrontandosi tra loro e rappresentare le varie problematiche che le coinvolgono e avanzando, di conseguenza, le loro proposte risolutive. Di tutto questo ne siamo orgogliosi, ed Anna Maria sarà la nostra chiave di volta. Auguriamo ad Anna Maria buon lavoro, con l’auspicio che, insieme a noi tutti, farà diventare sempre più grande e prestigiosa Unarma Asc.