Accordo Unisa-Comune di Montoro: via ai Master di Alta formazione I corsi presso il convento di santa Maria degli Angeli a Torchiati

Da oggi l'Unisa e l'Irpinia rinsaldano i rapporti grazie all'intesa che prevede corsi di alta ormazione universitaria all'interno del convento di Santa Maria degli Angeli alla frazione Torchiati di Montoro. Questa mattina si è svolta la cerimonia di scopertura della targa dell'Università.

“Abbiamo investito una cifra significativa per questa funzionalizzazione. Oggi è una giornata storica per Montoro – spiega il sindaco Giaquinto – Entriamo a far parte del perimetro dell'Unisa con tutto quello ne consegue in termini di indotto e di ritorno d'immagine. Siamo con Fisciano e Baronissi i comuni che maggiormente hanno una stabilità di relazioni con l'Unisa che per numeri e per qualità è sicuramente una delle più importanti del Mezzogiorno".

Per il rettore Vincenzo Loia questo è il modo migliore di ripartire per il mondo accademico. “Qui partiremo con un insieme di master rivolti alla post formazione. Abbiamo una nuova proposta di master che vede in questo luogo quello più adatto per la promozione dell'ateneo e del territorio. Creiamo un legame forte, in una struttura di una bellezza unica. Con il Comune abbiamo trovato subito un’intesa, ci è bastato un mese per mettere tutto nero sui bianco.

Per il presidente Biancardi “un'operazione del genere si può racchiudere in un'unica conclusione: Questo è un esempio di sistema Irpinia. Creare un polo qui per ampliare la rete dell'accoglienza universitaria significa che le cose sono state fatte bene e i soldi sono stati spesi nel modo giusto".

“Questa giornata è motivo di soddisfazione non solo per Montoro ma per tutta la provincia – conclude il prefetto Spena - Credo che questo polo consentirà di trattenere i ragazzi, frenando lo spopolamento di queste zone, riuscirà sicuramente a trattenere i tanti giovani che vanno via dall’Irpinia e sarà un volano di economia e di cultura”.