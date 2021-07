Giornata ecologica a Sturno: la piccola Svizzera dell'Irpinia Il sindaco Vito Di Leo: "Al primo posto la salvaguardia dell'ambiente e il decoro urbano"

La chiamano la cittadella dello sport ma la comunità di Sturno è nota a tutti anche come l'appellativo di piccola Svizzera per le sue strade da sempre ordinate, il decoro urbano, le aree verdi, i monumenti. Ma anche in un paese che cerca in tutti i modi di distinguersi e di curare meticolosamente la sua immagine, non mancano purtroppo gli episodi di inciviltà. Ed è per questo motivo che il Comune di Sturno, guidato dal sindaco Vito Di Leo ha dato vita alla giornata ecologica "Ripuliamo Sturno", in collaborazione con i ragazzi del progetto "Rubino Irpinia" e Paradiso Verde".

Encomiabile l'impegno e l'attenzione rivolta al suo paese da parte di Domenicantonio Forgione. In prima linea i ragazzi del servizio civile. "Obiettivo - afferma Di Leo - sensibilizzare i più piccoli, che sono poi il nostro futuro e far comprendere loro l'utilità di queste giornate e la salvaguardia dell'ambiente. Qualche ragazzino era accompagnato anche dai propri genitori. Un bel segnale di civiltà. Un grazie va a tutte le persone che si sono prodigate per questa bella iniziativa, ai dipendenti comunali entrati in supporto. Davvero un ottimo lavoro. Non è la prima e non sarà l'ultima. Tutto è rivolto alla salvaguardia delle nostre eccellenze e al rispetto dell'ambiente."

L'iniziativa è partita da Piazza Municipio con una colazione omaggiata dal primo cittadino a tutti i partecipanti, poi partiti con entusiasmo nelle varie zone del paese per raccogliere rifiuti per lo più lasciati da persone di passaggio. Plastica, carta, vetro e quant'altro, numerosi i sacchi di inciviltà, come li ha definiti il sindaco caricati su un mezzo. Un'iniziativa encomiabile, l'ennesima