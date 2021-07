Coldiretti organizza "Trans-umanza": tradizioni, pastori e cibo sano Partenza da Teora alle 3 di stanotte, arrivo a Senerchia

Coldiretti e Comune di Senerchia organizzano per domani 11 luglio una giornata dedicata alla Trans-umanza: “tradizione, pastori, sentieri e cibo sano. Partenza alle 3 di notte da Teora e arrivo alle 9.30 a Senerchia in via Grotta, con lo “scampanamento”. Alle 10 la ripartenza con percorso a piedi. Alle 13 l'arrivo all'area pic-nic “Le teglie” e alle 13.30 in programma un rinfresco con degustazione di prodotti tipici.