"Il "tanfo"si sente solo quando è esposto al pubblico!" "Stiamo facendo il possibile per restituire dignità alle persone che vivono nel disagio"

Carmine Ciullo sindaco di Frigento

Il servizio giornalistico di un altro organo di informazione locale, circolato in maniera virale sui social

dei cittadini frigentini, restituisce una ricostruzione parziale e pretestuosa di una situazione di degrado e solitudine sociale che la nostra comunità ha osservato in silenzio per anni. Una storia umana e familiare fatta di raggiri, sfruttamento e abbandono non dovrebbe essere ridotta ad un problema di igiene urbana. Negli ultimi tre anni, in sinergia con i servizi sociali ed il tribunale competente, abbiamo cercato di ricostruire ed abbiamo arginato la trama orrenda di una sofferenza che non può e non deve essere

spettacolarizzata.

Se è indubbiamente vero che la responsabilità delle istituzioni è principale e decisiva, è altrettanto vero che i pettegolezzi e le voci di sottofondo non hanno finora dato un supporto. Questa vicenda ci ricorda la profonda trasformazione socio-antropologica che ha attraversato le nostre piccole comunità. Un disagio profondo rinchiuso in quattro mura decadenti non crea rumore, l’odore acre del malessere non investe la collettività.

Resta lì: tutti vedono e nessuno si sente parte di un aiuto necessario. La burocrazia, purtroppo, nelle sue maglie strette, non consente di accelerare i tempi dell’aiuto. Quando qualcuno soffre vive nell’ombra il suo malessere; non fallisce la classe dirigente, fallisce una comunità nel suo insieme.

L’amministrazione comunale, ve lo posso assicurare, ha fatto e sta facendo il possibile per restituire dignità alle persone che vivono quel disagio. Continueremo a farlo senza boati mediatici e cercando di consegnare al rispetto di tutti quello che il “tanfo” della solitudine aveva rinchiuso in una casa senza più anima.

Vorrei chiudere con una citazione del maestro I. Montanelli: “Conosco molti furfanti che non fanno i moralisti, ma non conosco nessun moralista che non sia un furfante. Senza, per carità, allusione. Solo come promemoria”.