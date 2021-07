Frana uscita galleria ad Orsara, al via i lavori: da oggi chiusa la statale 90 Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione. Ecco i percorsi alternativi

Correva il 10 gennaio 2021, quando sulla statale 90 delle Puglie, in corrispondenza della galleria di Orsara di Puglia al km 48+750 lato sx, si è verificò un fenomeno di smottamento del muro di rivestimento della pendice rocciosa fino ad interessare la carreggiata stradale. Da qui il provvedimento il restringimento della carreggiata simmetrica e il senso unico alternato mediante impianto semaforico, divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocita 30Km/h.

E da oggi la nuova ordinanza: "Considerato che le operazioni di sicurezza del fronte avverranno mediante la demolizione del cordolo in cemento armato e muro in mattoni presenti sulla pendice rocciosa di monte della galleria Orsara e successiva rimozione del materiale franato mediante mezzi meccanici, che è necessaria la chiusura al transito di tutti i veicoli e pedoni, nel tratto della S.S. 90 “delle Puglie” dal km 48+320 al km 54+200 territorio del Comune di Orsara di Puglia, al fine di garantire le condizioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità pubblica e privata, che è già presente il restringimento della carreggiata stradale del tratto interessato mediante l’impiego di new jersey sormontato da rete eseguite dall’Anas al fine di realizzare le attività propedeutiche all’intervento di 3/5 risanamento della pendice di monte della galleria “Orsara”.

Viene ordinata la chiusura al traffico della statale 90 delle puglie dal km 48+320 al km 54+200 su tutte le corsie a partire dalle ore 06:00 del 21/07/2021 fino alle ore 24:00 del 28/07/2021. Il provvedimento interesserà tutti gli autoveicoli.

L’itinerario alternativo è così costituito: Per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 t provenienti da Foggia in direzione Napoli uscita obbligatoria svincolo Bovino e procedere in direzione Autostrada A 16. Per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 t provenienti da Benevento (90 Bis) in direzione Foggia uscita obbligo di svolta su S.S. 90 delle Puglie al km 37+460 in direzione Grottaminarda e procedere in direzione Autostrada A 16. Per gli autoveicoli con massa inferiore alle 3,5 t provenienti da Napoli/Benevento in direzione Foggia uscita obbligatoria svincolo Orsara di Puglia al km 48+320 e procedere sulla Strada Provinciale 123 direzione Foggia.Per gli autoveicoli con massa inferiore alle 3,5 t provenienti da Foggia in direzione Napoli uscita obbligatoria svincolo località Giardinetto su Sp 103 e procedere sulla Strada Provinciale 123 direzione Napoli.

In continuo contatto con l'Anas i sindaci della Valle del Cervaro. Disagi in vista da stamane per i pendolari diretti a Foggia e nuove ripercussioni pesanti sul commercio locale già in crisi da tempo anche a causa della pandemia.