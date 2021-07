Sturno: serata magica all'insegna dell'amicizia e ripartenza La curiosità: "Topina sorprende Antonello"

Metti una location meravigliosa, un sound inconfondibile e la serata diventa magica e sorprendente. Antonello Cuomo, cantautore e produttore musicale, napoletano di nascita e irpino d'adozione, sosia ufficiale di Antonello Venditti, ha incantato gli amici e gli ospiti de 'Il mulino della signora' di Gianfranco Testa, medico appassionato del territorio e delle sue eccellenze, a contrada Sterparo, a Sturno. Originale e ricercato abbinamento di sapori e sonorità. Un brano d'autore, interpretato magistralmente da Antonello Cuomo, per ogni pietanza servita con eleganza e professionalità dal personale della country house.

L'artista ha regalato emozioni indescrivibili e omaggiato l'ospitalità di Gianfranco Testa, indiscusso padrone di casa, con le più celebri canzoni di Venditti. Un'atmosfera onirica ha esaltato il menù a base di prodotti a centimetro zero, come ha giustamente rimarcato il prof Testa. Tra un'emozione in musica e un'emozione a tavola il finale ha riservato una sorpresa per Antonello Cuomo: l'irruzione travolgente e positiva della cosplayer Topina. Un autentico ciclone di energia a conclusione di una serata carica di significati. Un cameo che ha impreziosito oltremodo una serata davvero unica.

La poliedrica artista ha voluto sorprendere, a suo modo, Antonello e gli ospiti della cena-spettacolo. Sotto il costume di Topina, l'amica dei bambini, Pina Lambiase, già Miss Over e organizzatrice di eventi memorabili. Topina da tempo fa coppia fissa con Carol, cosplayer marchigiana. E la serata nata sotto il segno dei Pesci e dell'amicizia, sentimento vero e riscoperto soprattutto di questi tempi, resterà a lungo nel cuore e nella mente degli ospiti.