Evento jazz mondiale ad Ariano con il grande ritorno di Luigi Grasso Uno dei giovani musicisti più talentuosi della scena musicale del jazz italiano e internazionale

Evento imperdibile ad Ariano Irpino, domani giovedì 29 Luglio, alle ore 21:30 sul pratone all'ingresso della Villa Comunale. L'Amministrazione Comunale è lieta di annunciare l'evento novità della stagione: "Back Home Luigi Grasso".

"Luigi, sassofonista, arrangiatore e compositore, è uno dei giovani musicisti più talentuosi della scena musicale jazz italiano e internazionale, ed è nostro orgoglio poter vantare nel mondo un giovane e indiscusso talento di origini arianesi che, per la prima volta, suonerà per la sua amata città."

A questo, si aggiungono le parole del sindaco Enrico Franza:"Per noi è un vero onore poter ospitare Luigi Grasso, talento indiscusso nella scena mondiale del jazz. A Luigi va il nostro più sentito ringraziamento per aver portato in alto il nome di Ariano nel mondo."

L'ingresso, a partire dalle 21.00, è gratuito fino ad esaurimento posti ed è consentito solo se muniti di mascherina. Sarà presa la temperatura all'ingresso dell'area e saranno rispettate tutte le normative vigenti anti-covid. Evento comunicato solo nelle ultime ore per ragioni tecniche logistiche.