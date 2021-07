Teora Windie Festival, il festival dell’indipendenza a Teora Il 31 luglio il concerto della cantante cmqmartina, stella nascente della musica della nu-dance

Teora Windie Festival è il festival dell’indipendenza ideato dal Forum dei Giovani di Teora. Un evento culturale della durata di tre giorni realizzato nell’ambito del programma della Regione Campania“Giovani in comune” e con il patrocinio del Comune di Teora.

Il festival si svolgerà dal 31 luglio 2021 al 2 agosto 2021 nel centro storico del paese, precisamente tra Piazza XX Settembre e il Borgo Medievale e si propone di valorizzare tali territori. Ognuna delle tre giornate prevede eventi di tipo culturale che spaziano dalla musica al cinema,dal teatro alla letteratura, senza tralasciare arte e artigianato.

Il tema principale è l’indipendenza in ogni sua forma: si parla di case editrici e case discografiche, di compagnie cinematografiche e teatrali che militano nel panorama indipendente.

Inoltre, gli argomenti da essi proposti vertono sulle principali questioni sociali attuali. L’obiettivo, dunque, è quello di avvicinare tutte le fasce d’età ed in particolare i più giovani alla cultura indipendente, permettendo un vero e proprio contatto con le realtà che la compongono.

L’evento principale del 31 luglio 2021 è il concerto della cantante cmqmartina, stella nascente della musica e della nu-dance, impegnata anche in campo sociale.

Il festival verrà presentato attraverso una apposita cerimonia il primo giorno alle 18.00; a seguire vi sarà la presentazione del libro DECAMERON2020 dell’I.I.S.S. F. DE SANCTIS di Sant’Angelo dei Lombardi, a cura della prof.ssa Adele Perillo. La giornata dell’1 agosto si aprirà con la presentazione del libro Tempo Sospeso di Rosaria Famiglietti, edito Gesualdo Edizioni; interverrà l’editore Giuseppe Mastrominico per parlare di editoria indipendente. A seguire Market e live production a cura dell’attività di artigianato OFFICINATREDICI. In serata, alle ore 21.00, rappresentazione teatrale 12 baci sulla bocca, di Mario Gelardi, con performance dell’Associazione I teatranti del sipario. Il 2 agosto, ultima giornata, prevede la presentazione del libro Una donna fragile di Maria Laura Amendola, edito Guida Editori alle ore 19.00; a seguire cerimonia conclusiva del festival e alle 21.00 proiezione all’aperto del film M – sono solo un ragazzo, con intervento del regista Lorenzo D’Amelio e dell’attore Glauco Rampone.