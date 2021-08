Ruba 60 piante dal valore di 3000 euro, denunciato Incastrato dalle telecamere

I Militari della Stazione Carabinieri Forestali di Forino, nell'ambito dei controlli in area boscata disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

Nella fattispecie l'uomo veniva filmato da alcune telecamere, posizionate in agro del Comune di Montoro, mentre era intento in azioni furtive che interessavano circa 60 piante di essenza mista del valore commerciale di circa 3.000 euro.

Le telecamere vengono posizionate al fine di prevenire e reprimere il fenomeno degli incendi boschivi che da diversi anni interessa la citata zona.