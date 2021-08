Covid, altri 19 positivi. Mirabella, in 4 tornano dalle vacanze contagiati I dati Asl. "Tanti giovani positivi al covid"

Non si arrestano i contagi da covid in Irpinia: altri 19 i casi su 483 tamponi processati. Continua il tour dell'asl con il camper mobile per accelerare sui vaccini mentre sono 75 i casi di coronavirus in soli 5 giorni. Dei 19 casi individuati dall'Asl ben quattro sono riferiti a Mirabella Eclano.

"Si tratta di due coppie di rientro dalle vacanze - commenta il sindaco di Mirabella GIancarlo Ruggiero -. Ora sono otto i casi nel nostro comune. Mercoledì ci sarà in paese anche il camper vaccinalee invito tutti a vaccinarsi, solo così possiamo vincere la nostra lotta contro il coronavirus".

Ecco la mappa degli ultimi 19 contagi accertati comune per comune.

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residente nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Vallata.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.