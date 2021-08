Premio nazionale Mia Martini: Ariano tifa per Valeria Orecchio I voti nella finale radiofonica le consentiranno di accedere alla finale di Bagnara Calabra

Vive ad Ariano Irpino, passione sin da piccola per la musica, protagonista di diversi eventi, vincitrice delle preselezioni on line causa covid, in gara alle semifinali a scalea lo scorso 1- 2 - 3 giugno interpretando Ortica di Arisa.

Lei è Valeria Orecchio, sorriso stampato sul volto, ragazza dinamica, grintosa, grande energia, lanciatissima al premio nazionale Mia Martini. Il suo ultimo inedito, realizzato in collaborazione con Mimmo Alessandrini e Luciano Bruno. E' un brano che parla della sua vita. Per lei è sceso in campo il popolo del web. I voti nella finale radiofonica le consentiranno ora di accedere alla finale di Bagnara Calabra. Ecco il link di riferimento: https://www.premiomiamartini.it/valerie/

Il Premio Mia Martini è stato istituito nel 1995 a Bagnara Calabra, città natia della grande interprete della canzone italiana, per volontà del regista Nino Romeo, a ricordo dell’amica scomparsa. Venticinque anni di grandi successi per una manifestazione entrata a far parte degli appuntamenti artistici culturali più importanti d’Europa.