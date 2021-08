Amaro risveglio senz'acqua nel territorio a nord di Ariano e lo spreco continua Altro che consumi anomali nelle abitazioni, basta farsi un giro sulla strada provinciale 414

Amaro risveglio senz'acqua nel territorio a nord di Ariano, a partire da località Casavetere, a ridosso della strada provinciale 414 che porta a Montecalvo Irpino. Una delle zone da anni trascurate dove vi sono circa una decina di perdite, alcune più visibile nelle ore notturne.

Altro che consumi anomali nelle abitazioni come sostenuto dall'Alto Calore. Parole che nei giorni scorsi hanno offeso e non poco la popolazione arianese. Il vero e unico spreco è legato proprio a questa grave situazione. Reti idriche colabrodo, obsolete che andrebbero sostituite totalmente.

Non è concepibile che in piena estate, con temperature così elevate ed ancora in emergenza Covid, la gente debba elemosinare acqua. Un dramma che interessa alla pari di Ariano diversi comuni del circondario e sul quale la politica soprattutto regionale continua ad essere latitante.