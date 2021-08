Crisi idrica, Marica Grande: "Subito la realizzazione di opere per 4 milioni" L'appello urgente del nuovo segretario cittadino della Lega

Il nuovo segretario cittadino della Lega Marica Grande chiede chiarimenti in merito alle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per arginare le difficoltà derivanti dalla sospensione del servizio idrico, considerato che le stesse sono dovute alla vetustà delle reti interne.

“Apprendiamo dell’incontro tenutosi tra il sindaco di Ariano Irpino e il presidente dell’alto calore e riteniamo insufficienti le risposte di facciata fornite dal primo cittadino. Senza retorica e senza tatticismi, risulta necessario intervenire immediatamente sulle reti comunali per fronteggiare perdite che raggiungono picchi altissimi.

Troppo facile scaricare la responsabilità sui cittadini, denunciando consumi anomali. Se il disservizio è circoscritto ad Ariano Irpino, è evidente che il problema riguarda la rete interna e non le adduttrici che servono una pluralità di comuni, come impropriamente sostenuto da Franza in riscontro alla precisazione del presidente Ciarcia.

Abbandonando atteggiamenti demagogici e di apparente scontro politico, si chiede al sindaco di rendere concreti gli interventi già calendarizzati dalla regione Campania.

Il problema di Ariano - afferma ancora Grande - non si risolve con i buoni propositi ma con una incisiva azione di investimenti, come già previsto dalla delibera della Giunta Regionale n.443 del 24/09/2019 che ha destinato per Ariano Irpino un finanziamento di € 4.138.117,67 in ragione della vetustà delle reti interne.

Al fine di dare una concreta risposta ai problemi locali, pertanto, si chiede al Sindaco di far valere le ragioni della comunità arianese presso la Regione Campania, sollecitando l’erogazione degli oltre quattro milioni già decretati.

Si chiede al primo cittadino, inoltre, di dare contezza circa le opere proposte nel piano d’ambito, approvato dal consiglio di distretto calore irpino nel mese di giugno, programma dal quale dipenderà il destino del servizio idrico ad Ariano I. per i prossimi 40 anni."