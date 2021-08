Ariano: strade ad alto rischio nelle zone rurali, appello urgente da Arnola Ennesimo incidente e pericolo scampato, gli abitanti sollecitano il Comune ad intervenire

Sos da contrada Arnola ad Ariano Irpino, dove un ennesimo incidente ha messo in allarme i residenti. La strada è impercorribile e ad alto rischio soprattutto per l'assenza di una adeguata segnaletica. Gli abitanti sollecitano un intervento dell'area tecnica e polizia municipale sul posto al fine di garantire la sicurezza ed evitare il continuo ripetersi di incidenti.

L'appello di Raffaele Scarpellino, sentinella del territorio: "Come residente rinnovo l’attenzione all’amministrazione comunale di mettere in sicurezza questi pochi metri di manto stradale. Già nel febbraio 2020 Cittadinanzattiva ha portato all’attenzione del commissario prefettizio questo pericolo di finire nella scarpata per il restringimento della carreggiata non segnalata. Ci siamo inventati come zona di mettere il nastro catarifrangente ma le condizioni climatiche hanno provveduto a rovinare. Chi transita deve ricordarsi il problema di questo restringimento e con una distrazione si finisce nella scarpata. Sappiamo che ci sono tanti problemi, ma non si può tollerare che le persone debbano rischiare ogni giorno la vita."