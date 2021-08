Mamma lo sai che hai compiuto 100 anni: "Ma che stai dicendo figlia mia" La simpatia di nonna Emilia D'Alessandro, nuova centenaria arianese

Mamma lo sai che hai compiuto 100 anni: "Ma che sta dicendo figlia mia". Così Emilia D'Alessandro a sua figlia Emma nel giorno del suo compleanno. Madre di due figli Enzo e Emma, 5 nipoti e 2 pro nipoti, vedova dal 1995. I suoi genitori hanno gestito per anni una nota attività commerciale in via del Riscatto. In questo stesso luogo simbolo di Ariano Irpino, in cui Emilia D’Alessandro ha tagliato il traguardo dei 100 anni. La nuova centenaria del tricolle ha ricevuto gli omaggi del sindaco Enrico Franza in visita nella sua abitazione insieme alla Polizia Municipale. La gioia del sindaco Enrico Franza: "Sono la memoria storica di tanti aneddoti. E tutto questo ci aiuta a riappropriarci dei nostri nostri luoghi attraverso la memoria. Il dovere dei nipoti e pro nipoti, di coloro che verranno dopo, sarà quello di avere in consegna il testimone. La memoria storica e i bei ricordi legati alla città di Ariano. Un ritorno alle origini e alle radici."