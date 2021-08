Scatole con effetti personali scambiate per rifiuti e buttate in un compattatore E' accaduto incredibilmente nel rione Martiri ad Ariano Irpino. La denuncia di una donna

"Avevamo sistemato all'interno di una decina di scatole di cartone tutta nostra roba, in attesa di venissero completati i lavori di pavimentazione e pitturazione in una cantina e al nostro risveglio l'amara sorpresa. Sono state scambiate per rifiuti, dagli addetti alla raccolta, tanto da finire in un compattatore."

E' quanto accaduto incredibilmente nel rione Martiri, nell'ex quartiere delle casette asismiche non molto distante dalla scuola Lusi. Ad una donna del luogo, non è rimasto altro che denunciare l'accaduto alla polizia municipale e rivolgersi ad un legale, l'avvocato Giovanni La Vita per fare chiarezza e giustizia di questa vicenda.

"Al danno la beffa. E' successo a me ma potrebbe capitare ad altre persone. All'interno di quei cartoni, posizionati vicino all'ingresso della cantina, in un luogo privato quindi, non sulla strada, vi era di tutto, documenti personali, bollette, certificazioni sanitarie, fotografie, biancheria, computer, oggetti di vario genere e tanto altro ancora Oltre all'aspetto economico è un danno morale. Come sia potuta capitare una distrazione o superficialità del genere da parte degli addetti ai lavori. "

Così l'avvocato Giovanni La Vita: "E' stata già eseguita la messa in mora, siamo in contatto con i responsabili della società in questione. L'azione di accertamento sta andando avanti per verificare le responsabilità."