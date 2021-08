Fuga di gas ed esplosione, paura a Montefredane: nessun ferito Oggi nei pressi delle case popolari

Momenti di paura questo pomeriggio nei pressi delle case popolari in via Arcella a Montefredane, lungo a strada Provinciale che attraversa il paese. Per cause in corso di accertamento c'è stata una deflagrazione dovuta ad una fuga di gas da una bombola di GPL, al piano terra di un edificio di case popolari. Lo scoppio ha provocato dei danni alla parte esterna del palazzo, e per fortuna non si sono registrate persone coinvolte. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l'area. Solo un grosso spavento per i residenti della zona, che sono stati invitati a lasciare le case in via precauzionale, per consentire ai vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto, di effettuare tutte le manovre di messa in sicurezza del box e aree attigue. Non si registrano feriti.