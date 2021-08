Un poema dedicato alle 26 donne morte nel mediterraneo: il ricordo di Ariano Lettura partecipata con l’autore Giancarlo Cavallo

L'associazione culturale 2020, in collaborazione con la casa della poesia di Baronissi, presenta "26 tribute to the twenty-six dead women”, lettura partecipata con l’autore Giancarlo Cavallo.

Il poemetto, edito libro dalla multimedia edizioni nella collana "fatamorgana", accompagnato dai disegni di Emanuela D'Andria e dalla puntuale postfazione di Gianluca Paciucci, è dedicato alle 26 giovani donne morte nel Mediterraneo e sbarcate a Salerno il 6 novembre 2017, e con esse a tutte le vittime della tragedia immane dell’immigrazione.

“Tribute” è un rosario fatto di 26 grani neri e femmina che il poeta vuole sgranare in preghiera laica e perciò religiosissima, un canto corale, una cerimonia collettiva, un rituale che vede protagoniste le donne.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, avrà luogo venerdì 20 agosto alle ore 18:00 , presso il Museo della Ceramica.

La performance è tappa del lungo viaggio che l’autore Giancarlo Cavallo porta in giro per l’Italia con il supporto di Casa della poesia. La “Casa della poesia”, attiva da 25 anni, organizza e cura manifestazioni sulla poesia, la letteratura e la creatività in genere, ed è in prima linea nella promozione e diffusione della poesia contemporanea nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'associazione culturale 2020” è un esperimento culturale che nasce in piena pandemia e perciò testimone della trasformazione in atto in ambito culturale e sociale. Promuove la rivista trimestrale “Schizophrenia letteraria” che vanta 7 numeri all’attivo, e organizza iniziative legate al mondo dell’editoria.