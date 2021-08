Una passeggiata a Valleluogo alla riscoperta del territorio Sabato 21 Agosto si terrà la prima edizione di "Ariano in walk"

Una passeggiata a Valleluogo alla riscoperta del territorio proprio come un tempo. Sabato 21 Agosto si terrà la prima edizione di "Ariano in walk". L’idea nasce da una collaborazione tra la Marathon Club Ariano e l'Ariano folk festival. Una passeggiata a Valleluogo. Si partirà alle ore 7:30 dall’ingresso della Villa Comunale, per la durata di due ore circa. I partecipanti saranno omaggiati di una maglietta, da indossare quel giorno, per dare il via a questa prima ed entusiasmante edizione.

Una bellissima manifestazione che ci riporta alla mente le tante iniziative promosse a Valleluogo negli anni 80-90 sotto la spinta di grandi uomini quali Antonio De Gruttola, Gerardo Filomena, Vito Melito che hanno lasciato un vuoto incolmabile nello sport arianese. Nella foto, un momento della 4 passi a Valleluogo tanto cara agli arianesi.