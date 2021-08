Ariano, pali della luce in bilico zona Tranesi: allertata la Polizia Municipale Sopralluogo dell'assessore Pasqualino Molinario dopo la segnalazione di un passante

Due pali in bilico in località Tranesi, all'incrocio di via XXV aprile, lungo la strada che porta alla panoramica, di cui uno a rischio crollo essendo la base di cemento già fortemente lesionata.

A raccogliere la segnalazione è stato l'assessore Pasqualino Molinario, che recatosi personalmente sul luogo ha allertato immediatamente il comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo. Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti una pattuglia con Michele Perrina per le relative verifiche e comunicazioni necessarie. Informato l'ufficio tecnico comunale e l'impresa responsabile dell'illuminazione pubblica in città.

Un problema, quello legato alla pericolosità e allo stato di precarietà in cui versano i pali della luce che interessa diverse zone della città. La panoramica in modo particolare, presenta più di un'anomalia, dall'imbocco Maddalena alla zona in questione, fortemente ventilata in cui oggi è stata segnalata la pericolosità dei due pali in bilico.

Impianti che andrebbero sottoposti a manutenzione continua, sostituzione e riparazione. Situazioni spesso sottovalutate nel tempo che rischiano di finire in tragedia.