Ariano: spopola la notte bianca e in piazza il grande tributo a Rino Gaetano Forte interesse per le visite guidate in cattedrale e sulla sommità del campanile

Notte bianca d'agosto 2021, shopping nel centro storico ad Ariano Irpino all'insegna della prudenza. Una boccata d'ossigeno dopo due anni di grande difficoltà, un segnale di ripartenza tutto sommato positivo. Premiati gli sforzi del delegato al commercio Andrea Melito che insieme all'amministrazione comunale ha profuso il massimo impegno credendo fortemente in questa manifestazione.

C'è chi è arrivato anche da fuori provincia. Strade trafficate e piedi e in auto, pienone per i vari locali pubblici in centro, punti musicali tra via tribunali e piazza Lusi, acquisti nei negozi, la cu adesione è stata quasi totale, divertimento e grande entusiasmo in piazza plebiscito grazie al concerto dei Seiottavi, tribute band di Rino Gaetano. Un grande amore per Rino, radicato in loro e la voglia di far conoscere e trasmettere la musica e le parole del cantautore calabro-romano ha spinto Antonio e Salvatore a concentrare principalmente i loro studi nell’analisi della discografia Riniana. Hanno condiviso palchi e aperture concerti con i maggiori cantautori e artisti italiani.

Il museo civico della ceramica è rimasto aperto fino alle 24.00. Particolarmente affascinanti sono state le visite guidate di gruppo (massimo 9 persone) in cattedrale e fino alla sommità del campanile. Non era mai accaduto finora. Presente il sindaco Enrico Franza, insieme agli assessori Molinario e Tarantino e ai consiglieri comunali Pietrolà e Vallone.

Museo della ceramica che è possibile visitare tutti i giorni, oltre l'orario di apertura, dalle 20.00 alle 22.00 compresa la domenica e in questo stesso giorno dalle 10.00 alle 12.30. Durante la visita, a disposizione dei visitatori guide d'eccezione: storici e amanti della storia locale insieme ai custodi della storia, ragazzi e ragazze della scuola media e volontari.