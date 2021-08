Ariano festeggia uno nuova centenaria in tempi di pandemia Taglia il traguardo di un secolo di vita a Casavetere Giovannina Tiso

A distanza di pochi giorni una nuova centenaria ad Ariano Irpino. A tagliare il traguardo di longevità, circondata dall’affetto dei propri cari, Giovannina Tiso. Tre figli, Giuseppe, Maria e Antonietta, 7 nipoti e altrettanti pro nipoti. Vita piena di valori e amore per la sua terra in contrada Casavetere dove vive da sempre nella sua semplicità. A formulare gli auguri da parte dell'intera città di Ariano è stato il sindaco Enrico Franza: "Che sia anche questo un segnale di ripartenza della nostra comunità. Insieme al primo cittadino l'assessore Pasqualino Molinario e il consigliere comunale Valentina Pietrolà. Una mega torta, un brindisi di speranza ben augurante per tutti e la gioia di un traguardo di quelli che non capitano tutti i giorni. Negli occhi di nonna Giovannina, finalmente la gioia d poter rivedere tutta la sua famiglia intorno, dopo un periodo difficile legato all'emergenza Covid. "Ha sofferto molto la solitudine, ma è così che l'abbiamo protetta dal virus fino a proiettarla con grande emozione verso questa giornata meravigliosa per tutti noi."