Per la ceramica arianese il 2021 potrebbe essere l'anno della svolta Particolarmente ambizioso, il protocollo d'intesa sottoscritto a palazzo di città

Per la ceramica arianese il 2021 potrebbe essere ricordato come l'anno della svolta. E' di estrema importanza e particolarmente ambizioso, il protocollo d'intesa sottoscritto a palazzo di città, tra gli artigiani arianesi e l'amministrazione comunale. All'orizzonte vi è un progetto di riqualificazione di strade, edifici e manufatti puntando sul più illustre e antico mestiere appartenente al territorio, l'attività ceramista. Per piazza Duomo in particolare vi è un primo stanziamento di risorse pari a 30 mila euro.

Alla stipula del protocollo di intesa presente il sindaco Enrico Franza, l'assessore Veronica Tarantino e la delegata per la cultura, Grazia Vallone insieme al dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano. In rappresentanza dell'associazione ceramisti arianesi Luigi, Massimo e Mariella Russo, Nicola Puorro e Sonia Tiso.

Come è spiegato nel protocollo di intesa, le parti si impegnano ad attivare in piena sinergia forme di collaborazione sulla base di specifiche competenze, a mezzo di programmi da concordare, circa la riqualificazione di strade, edifici ed altri manufatti, nell'ottica di conseguire obiettivi comuni e nel rispetto dell'interesse pubblico perseguito e delle finalità istituzionali reciproche.

"Le azioni si svolgeranno in modo complementare e sinergico e in forma di reciproca collaborazione, con una divisione di compiti, responsabilità e risorse. La collaborazione sarà indirizzata anche per il supporto di eventi culturali.

II Comune, da parte sua, si impegna, nel rispetto delle prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, a mettere a disposizione personale tecnico ed a fornire l'eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli interventi. L'Ente, altresì, potrà assegnare un contributo economico per l'acquisto di beni e materiali per l'esecuzione delle opere, tenendo conto della complessità e della tipologia dei manufatti artistici da realizzare di volta in volta."