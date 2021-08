Emergenza sangue, Fratres Ariano in campo: grande risposta da parte dei donatori Un dramma che sta interessando l’intera regione alle prese con una notevole carenza di sacche

L’emergenza sangue resta una delle grandi emergenze di questa torrida estate 2021. Un dramma che sta interessando l’intera regione alle prese con una forte e preoccupante carenza di sacche. Una grande risposta arriva dalle aree interne.

La Fratres di Ariano Irpino sotto la spinta del presidente Amilcare Grasso ha dato vita ad una raccolta straordinaria in città.

Una Autoemoteca efficiente e all’avanguardia è giunta in Piazza Mazzini, davanti alla sede del distretto sanitario dell’Asl. Presenti medici specialisti, infermieri e volontari. La partecipazione da parte di persone del luogo ma anche di turisti ed emigranti, è stata altissima. Un’ottima adesione che lascia ben sperare. Hanno donato persone tra i 18 e 65 anni e dopo 4 settimane dalla seconda dose di vaccino per il Covid-19.

La raccolta non si fermerà. “In estate il sangue non va in vacanza, continua a donare.” E’ lo slogan della Fratres che invita tutti a recarsi negli ospedali per continuare a donare il sangue in questo momento di grande emergenza seguendo il grande esempio di Ariano Irpino.