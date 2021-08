Ariano, rifiuti e inciviltà: brutta cartolina di agosto a Stratola Il fenomeno si ripete e per una strana coincidenza all'arrivo di qualche emigrante

Estate all'insegna dell'inciviltà davanti all'isola ecologica di contrada Stratola. Il fenomeno si ripete e per una strana coincidenza all'arrivo di qualche emigrante, che come affermano i residenti, evidentemente predica bene e razzola male.

"Spesso sono proprio coloro che vivono fuori a lamentarsi delle condizioni in cui versa la propria città, ma abbiamo notato che sono anche i primi a rendersi protagonisti di gesti incivili. C'è chi arriva da fuori e ne approfitta per fare pulizia nelle proprie ville e depositare gli ingombranti in strada."

Ma a Stratola è un film già visto negli anni. La strada di collegamento tra Ariano e Villanova del Battista è meta continua di persone incivili. Si scarica di tutto, persino animali. Ne sa qualcosa Giovanna Romagnuolo, una residente, alle prese con numerosi salvataggi.

Una struttura nata sotto una cattiva stella, oggi in pessime condizioni, priva di telecamere e ridotta spesso a discarica a cielo aperto con la presenza anche di amianto. E questa volta si è superato ogni limite.