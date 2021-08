Aiello del Sabato, questa sera la diretta facebook del candidato sindaco Candido Parte la campagna elettorale via social

Il candidato sindaco di Aiello del Sabato Gerardo Candido, dà appuntamento ai suoi concittadini, questa sera, attraverso facebook, con una diretta che avrà inizio alle 20.30.

“Sarà un’occasione per conoscerci meglio e approfondire alcuni temi presenti nel nostro programma elettorale”, afferma Candido. Il suo è soltanto uno dei primi incontri social che terrà. Ma non solo. Il candidato incontrerà i suoi concittadini per presentare e illustrare le sue idee per una Aiello migliore.