Gesualdo piange Vincenzo Nitti. "Siamo distrutti. Sarà lutto cittadino" La salma del 46enne stroncato da un malore mentre stava facendo jogging è al Moscati

La comunità di Gesualdo è sotto choc per la morte di Vincenzo Nitti, 46 anni, stroncato da un malore improvviso questa mattina, mentre faceva jogging. La salma del giovane imprenditore, particolarmente caro alla comunità gesualdina, è stata traslata al Moscati. Dolore che si aggiunge a dolore nel piccolo comune guidato da Edgardo Pesiri. Solo pochi giorni fa un altro giovane gesualdino era morto fuori paese lasciando la comunità sgomenta. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Vincenzo Nitti. Domani sarà affidato l'incarico per eseguire l'esame autoptico, come previsto in questi casi. Il giovane runner stamane è stato trovato senza vita da un passante in contrada Ariella, lungo la provinciale che conduce a Fontanarosa. Inutili i soccorsi del 118 arrivati subito sul posto con i carabinieri. Inutili le manovre salvavita: per Vincenzo non c'è stato nulla da fare. Con un post commosso l'amministrazione annota sulla pagina social: "Trovare le parole giuste per ricordarti o cercare tra i ricordi immagini, aneddoti per celebrarti non serve perché tu,Enzo caro, non te ne sei mai andato. Tu resti e risplendi nei nostri occhi lucidi, sei nel nostro cuore, sei nella nostra coscienza. Sei ovunque e lo sarai per sempre". Sul social la notizia del tragico decesso si è diffusa rapidamente. Centinaia di messaggi di cordoglio sono dedicati alla famiglia del 46enne , strappato alla vita così drammaticamente. «Improvvisamente ci è giunta stamattina la notizia dell’improvvisa scomparsa del caro Enzo. Una persona che tanto ha dato a Gesualdo nel suo impegno nel sociale e nella sua attività professionale – ha detto il sindaco del comune irpino, Edgardo Pesiri – Questa notizia mi addolora davvero tantissimo. In paese ogni famiglia è stata colpita da questo dolore. Colgo l’occasione per porgere alla famiglia Nitti le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in questi momenti di grande sofferenza».