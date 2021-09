Ariano, dramma casa: da marzo ad oggi liberati e assegnati ben 6 alloggi Prosegue l'attività della task force messa in atto dal sindaco Enrico Franza

Mentre in Campania è scontro accesso sul tema dell'abusivismo e il dramma casa per molte famiglia, è di oggi la notizia delle dimissioni del sindaco di Casal di Principe, ad Ariano Irpino, nel cuore delle aree interne vanno avanti le consegne delle case popolari dell’edilizia residenziale pubblica.

La task force messa in atto dall’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza, sta producendo i primi effetti. Un'attività incessante, fatta di controlli scrupoloso e di un intenso lavoro da parte di Aldo Memoli responsabile ufficio case popolari, dell’ufficio tecnico comunale e di Michele Perrina, membro attivo della polizia municipale.

Dall'avvio dei controlli, partiti a marzo 2021 sono stati liberati e consegnati sei alloggi popolari a famiglie e cittadini inseriti utilmente nelle graduatorie. Non era mai accaduto finora un fatto simile. E nei prossimi giorni potrebbero esserci altre importanti novità.

L’assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario esprime viva soddisfazione e ringrazia la task force comunale ed anche i cittadini che stanno collaborando per la consegna delle chiavi.

"Un importante lavoro messo in campo e gesti di solidarietà nei riguardi di chi ha bisogno. Ho visto negli occhi degli assegnatari gioia e commozione, quando abbiamo consegnato gli alloggi. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e nel rispetto della graduatoria saranno consegnati anche altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nel frattempo si sta lavorando per l’accatastamento degli edifici popolari e per la richiesta di finanziamento per la manutenzione straordinaria."