La vostra umanità e gentilezza, ci ha fatto sentire meno soli nel nostro dolore I familiari di una defunta ringraziano gli operatori sanitari dell'ospedale Frangipane di Ariano

"In un momento così triste e di grande dolore per la scomparsa di nostra madre Maria Libera La Luna, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutto il personale sanitario medico ed infermieristico dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dal pronto soccorso in primis ai reparti di cardiologia e rianimazione per la grande disponibilità, umanità e gentilezza mostrata. Non sono parole di circostanza, ma dettate dal cuore, avendo toccato con mano, la grande attenzione mostrata fino all'ultimo istante verso la nostra cara mamma. Tutto questo ci ha fatto sentire meno soli nel nostro dolore. Grazie per tutto ciò che fate ogni giorno al servizio dell'ammalato e di quanti chiedono un semplice aiuto. Liberuccia che ora dall'alto ci protegge, veglierà anche su di voi"