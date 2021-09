Differenziata, record a San Martino V. C.. "Siamo il primo comune riciclone" Il record in provincia di Avellino

Livelli record anche nel 2020 per la raccolta differenziata del comune di San Martino Valle Caudina, uno dei comuni della regione Campania dove si ricicla di più e meglio.

Ad annunciare il risultato è il sindaco Pasquale Pisano a nome di tutta la squadra di maggioranza,attraverso i dati pubblicati dalla Società Irpiambiente : "Per il secondo anno consecutivo siamo il "PRIMO COMUNE RICICLONE DI AVELLINO E PROVINCIA" servito da Irpiniambiente.

Il risultato raggiunto per due anni consecutivi è ancora più gratificante perché questi ultimi due anni non sono stati tra i più favorevoli per i noti motivi che tutti stiamo ancora vivendo e che hanno prodotto disagi anche per la società Irpiniambiente cui è affidato il servizio.

"Un grazie di cuore naturalmente lo dobbiamo ai nostri concittadini che hanno continuato a perseverare in questo loro comportamento di civiltà - commenta il sindaco Pisano -. La sinergia tra la nostra attività di sensibilizzazione e confronto, il loro comportamento di questi ultimi 5 anni e lo straordinario apporto degli operatori e coordinatore di Irpiniambiente, ha agevolato il lavoro e ci ha consentito di applicare una tari ridotta del 25% in media per famiglie già da alcuni anni ed il 15% per le attività commerciali. Inoltre vogliamo condividere con tutti loro, un altro straordinario traguardo : Pensate nel 2015 il nostro comune tra tutti quelli della regione Campania (550), era collocato intorno al *500° posto con una percentuale del 49%; oggi grazie al "nostro" consolidato 80% siamo fra i primi 80".