Artisti alla ribalta a Mirabella Eclano: arriva il sosia di Bud Spencer Il format ideato da miss Pina Lambiase, regina di bellezza e classe

Sta mettendo a punto gli ultimi dettagli e raccogliendo ancora molte adesioni. C'è voglia di evasione e spensieratezza. Lo sa bene miss Pina Lambiase, regina di bellezza e classe, produttrice e animatrice di eventi nonché cosplaier di successo. Organizzatore storico di Miss Mirabella il vulcanico Joe Lo Pilato. 'Artisti alla ribalta' condotto dalla giornalista Barbara Ciarcia, ospite d'onore l'attore e sosia di Bud Spencer, Francesco Nicotra, con annessa elezione di Miss Mirabella, storico concorso di bellezza, è l'ultimo format ideato e prodotto esclusivamente da Pina Lambiase da poco incoronata Miss Italia Lady a Manduria. A fasciarla Cristiana Ciacci, figlia del compianto Little Tony. Artisti alla ribalta è stato inserito nel programma del settembre eclanese organizzato dall'amministrazione comunale diretta da Giancarlo Ruggiero. È attesa la partecipazione di numerosi artisti- professionisti irpini e non che hanno già preso contatti con la producer, Pina Lambiase. Due anni fa la kermesse dedicata alla bellezza senza età e alla arte in tutte le sue sfumature ha ottenuto un successo senza eguali da qui la decisione del sindaco Ruggiero di dare nuovamente spazio e fiducia all'organizzatrice e miss per eccellenza.