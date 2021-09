L'ultimo saluto a Rosanna Gambone. Iannace: Il suo sorriso era un inno alla vita Oggi a Montella i funerali

Si terranno questo pomeriggio alle 15.30 i funerali di Rosanna Gambone, simbolo dell'impegno per la cura e ricerca delle malattie rare. Aveva 58 anni Rosanna, morta martedì al Moscati. Le esequie saranno celebrate nella chiesa madre di Montella e l 'intera comunità è riunita in preghiera nell'attesa di poter dare l'ultimo saluto alla guerriera di cristallo. Rosanna era affetta da osteogenesi imperfetta dall'età di sei anni. "La scomparsa di Rosanna Gambone ci addolora immensamente. Esempio di grande coraggio e determinazione, ci lascia una fondamentale lezione : l’amore per la vita.Ci mancherà la tua presenza , Rosanna.Vivrai nei nostri migliori ricordi". Ricorda commosso il sindaco Risieri Buonopane. "La morte di Rosanna lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tanti - ricorda il senologo Carlo Iannace -. L'intera rete della prevenzione del cancro al seno, le volontarie delle Amdos e Amos irpine commosse si riuniscono intorno ai familiari di Rosanna. Ci ha insegnato ad amare la vita a vivere la diversità come ricchezza. La sua straordinaria capacità comunicativa è stata preziosa per creare importanti momenti di sensibilizzazione su temi fondamentali come la cura e ricerca per le malattie rare e sulla ricerca sul cancro al seno".