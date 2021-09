Covid e comunali, fumata bianca. Tropeano: "Negativi tutti i tamponi" Montefredane. Quarantena finita per i candidati finiti in isolamento fiduciario

La campagna elettorale al tempo del covid. Dopo giorni di stop per il gruppo di Alternativa Democratica per Montefredane, il sindaco uscente e in corsa per il nuovo mandato, Valentino Tropeano, torna in pista tra incontri e comizi. Tutti negativi i tamponi di verifica per le persone della sua lista, dopo il caso di positività accertata di una candidata. «Da oggi (ieri per chi legge, ndr) ripartiamo con gli incontri in presenza - spiega Tropeano -. In questa settimana stando a casa ho avuto modo di riflettere molto, e di ascoltare molto. Sono pronto a completare questi di giorni di campagna elettorale in presenza dal cuore del mio paese, dalle sue piazze e palchi per gli incontri. Le sceneggiate li lasciamo a coloro che sono diventati specialisti in tanti anni di carriera. Ogni manifestazione e come da normativa vigente sarà svolta nel rispetto della normativa anticovid".