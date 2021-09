Poste, orari e personale ridotti. È protesta in Alta Irpinia Il disagio a Sant'Angelo dei Lombardi

Sos servizi postali in Alta Irpinia. A farsi portavoce del dissenso e del disagio è il presidente regionale delle proloco campane Tony Lucido. "Ufficio Postale di Sant'Angelo dei Lombardi per anni ufficio di riferimento provinciale, con apertura pomeridiana e con personale in numero adeguato, oggi causa di tensione per orario ridotto solo di mattina e con organico ridotto, carente! File ed ore di attesa di cittadini di ogni età, tutto in un contesto di silenzio assordante. Forte si levò solo la protesta della Pro Loco qualche tempo fa, che sicuramente sarà seguita da altre iniziative. Nell'esprimere, con attestazioni di apprezzamento, la stima per il senso di abnegazione e la professionalità del personale dipendente dell'ufficio postale santangiolese, si esprime la dura protesta per la scarsa considerazione della Direzione Provinciale verso la popolazione di Sant'Angelo dei Lombardi e di tutta la zona, per i disagi provocati da scelte organizzative errate sia di personale che di programmazione territoriale".