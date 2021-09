Monteforte. "Sei un morto che cammina", lettera minatoria al sindaco Giordano Grave episodio durante la campagna elettorale. Indagini in corso

Choc a Monteforte, lettera minatoria per il sindaco Costantino Giordano, in corsa per la fascia tricolore del comune alle porte del capoluogo , che si è visto recapitare in comune stamane una lettera minatoria, con all'interno il proiettile di una pistola calibro 7.65 e un bigliettino elettorale tagliato a metà.“Sei un morto che cammina“. La missiva conteneva anche minacce al sindaco Giordano che si è recato dai carabinieri per sporgere regolare denuncia. La lettera è arrivata in tarda mattinata presso il municipio di Monteforte, custodita in una busta chiusa dove all’esterno era scritto il nome del destinatario, il sindaco Costantino Giordano. I dipendenti del comune hanno portato la busta al primo cittadino, che in quel momento si trovava in compagnia del suo vice. La lettera è al vaglio ora degli inquirenti che stanno cercando ogni indizio utile per provare a risalire agli autori.