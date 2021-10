Comunali Irpinia, sfida al quorum in 7 comuni. Covid, seggi speciali: ecco dove Sette i candidati che sfidano solo l'affluenza

Ci sono già sette sindaci 7 in pectore che seguiranno con attenzione il dato dell’affluenza domani per il voto amministrativo 2021 in Irpinia. Vicino il traguardo. La presenza di una sola lista in campo consentirà al candidato sindaco di vincere battendo solo il quorum, fissato dalle nuove normative nel 40% del corpo elettorale al netto degli elettori iscritti AIRE che non partecipano al voto. i candidati inoltre dovranno ottenere almeno il 50% dei voti validi. Restano in attesa del dato dell'affluenza per agguantare la vittoria i sindaci di Torella, Amado Delli Gatti, Teora, Pasquale Chirico, Frigento, Carmine Ciullo, Lioni, Yuri Gioino, Manocalzati, Pasquale Tirone, Montaguto, Marcello Zecchino, Lacedonia, Antonio Di Conza. Ma le comunali al tempo del coronavirus cambiano in alcuni casi per dinamiche di voto e scrutinio. Istituiti i seggi speciali in quei comuni in cui si sono scatenati cluster di contagio e focolai e ci sono malati in isolamento fiduciario e contagiati. In questi comuni scrutatori e presidenti dovranno obbligatoriamente essere muniti del green pass. Seggi speciali, dunque, ad Avella, Rotondi, Montefredane, Monteforte, Sperone, Lauro e Aiello. Ad aiutare presidenti e scrutatori con le unità mobili ci saranno anche i volontari e il personale dell’Asl per raccogliere le preferenze a domicilio.