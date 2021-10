Mazza: "Il Professore Cogliano sta meglio. Una storia di buona sanità" In via di guarigione il docente di Gesualdo colto da infarto sabato ad Avellino durante un sit in

Sta meglio il professore Annibale Cogliano colto da infarto in piazza della Libertà ad Avellino sabato pomeriggio, durante il sit in a sostegno di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Le sue condizioni migliorano e sono tanti gli amici, i politici, sindacalisti, medici e attivisti del mondo associativo irpino che seguono con premura l'evolversi del suo quadro clinico. "Certo, c’è sempre una dose di fortuna in ogni cosa e in ogni vicenda. Il prof Annibale Cogliano poteva sentirsi male a casa sua, a Gesualdo, dove sarebbe stato più difficile soccorrerlo in fretta perché lontano da Avellino e perché vive da solo - commenta Franco Mazza -. È accaduto invece in presenza di tante persone, durante una manifestazione e nella principale piazza di Avellino. Provvidenziale è stato l’intervento immediato di due medici presenti sul posto, la dottoressa Ciccone e la dottoressa Papa, tempestivo l’arrivo di due ambulanze del 118. Immediato il soccorso prima in PS e poi in UTIC. Perciò fortuna ma anche un episodio in cui la nostra sanità ha saputo mostrare il meglio di sé. Complimenti ai colleghi intervenuti sul posto, al servizio 118 della Asl e al personale del Moscati che ha assistito e curato il paziente prima in PS e poi in reparto. Buona guarigione e lunga vita ad Annibale Cogliano".