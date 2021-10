Scuole e caos, in arrivo altri pullman per Volturara, Pratola Serra, Fontanarosa La nota delle prefettura

Scuola e caos, nuove corse e ritocchi al piano per scongiurare la paralisi del capoluogo nelle ore di punta e gli assembramenti. Oltre ad aver previsto l’istituzione delle navette nella fascia oraria tra le 13,00 e le 14,00, che hanno contribuito a decongestionare il traffico veicolare nel Capoluogo ed a evitare fenomeni di assembramento in Piazza Kennedy, il tavolo di monitoraggio scuola/trasporti ha, altresì, affrontato la questione, da più parti sollevata, relativa alla carenza di mezzi del TPL a disposizione degli studenti impegnati nella settima ora curricolare, con uscita alle ore 14,45.Al riguardo, l’Air si è impegnata ad analizzare tutte le possibili soluzioni, a fronte dei dati sul fabbisogno che l’Ufficio Scolastico Provinciale sta facendo pervenire.Ma, già a far data da oggi, ha istituito due corse al servizio delle tratte più interessate, ossia Avellino- Volturara Irpina ed Avellino- Pratola Serra- Fontanarosa, con partenza alle ore 15,00 da Piazzale degli Irpini.