Atriapalda. Deturpato il monumento ai caduti, si analizza la videosorveglianza Il sindaco : Gesto vile e ignobile

Atto vandalico in piazza, sindaco indignato. E' successo ad Atripalda e a denunciare il gesto incivile è il sindaco Giuseppe Spagnuolo che racconta: "questa mattina dopo aver rinvenuto i danneggiamenti alla fontana e al monumento ai caduti abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine le registrazioni, effettuate con le telecamere di videosorveglianza del Comune, al fine di risalire ai responsabili". Insomma sarà la videosorveglianza a svelare cosa è accaduto nella notte e l'identità degli auturi.

"Si sta procedendo a formale denuncia perché tali comportamenti in una comunità come la nostra non possono trovare comprensione o restare impuniti.

Intendiamo dissociarci da tali inciviltà che non solo deturpano ma violano il decoro urbano e sono oltremodo in spregio all’attenzione e al rispetto che si deve avere per le cose comuni che vanno tutelate e per le quali ogni cittadino deve avere la massima cura.

Purtroppo ,ancora una volta ,dobbiamo constatare che c’è ancora qualcuno che attesta e declina incivilità sfregiando uno dei simboli celebrativi più cari alla nostra cittadina, tutto questo non solo è intollerabile ma va contrastato da parte di tutti noi con vigore a beneficio di futura memoria.

Il rispetto per le cose comuni e per la nostra amata Atripalda deve essere fondamento dei nostri principi e caposaldo dei nostri comportamenti ed in tale ottica metteremo in campo tutte le opportune azioni per ripristinare non solo i luoghi ma anche l’incivilimento".