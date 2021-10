Muore a 26 anni, la tragedia di Beniamino. Il sindaco: "Era un vero guerriero" Il cordoglio del sindaco Giordano: 26 anni sono troppo pochi per dire addio a sogni

E' morto a soli 26 anni Beniamino Amodeo, giovanissimo di Monteforte Irpino scomparso prematuramente dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Il sindaco Costantino Giordano ha ricordato lo sfortunato ragazzo con un commovente messaggio: "È una brutta giornata per la comunità montefortese: la scomparsa del giovane Beniamino Amodeo ci addolora profondamente tutti, ma soprattutto ci lascia inermi, incapaci di esprimere con parole giuste lo sconforto che tutti noi proviamo dentro. 26 anni sono troppo pochi per dire addio a sogni, speranze e desideri. Beniamino, che avrà 26 anni per sempre, mancherà a tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo: un ragazzo perbene, educato, gentile. Un lottatore. Un concittadino che porteremo per sempre dentro al cuore. L'Amministrazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia". Il giovanissimo era amatissimo in paese. Tanti i messaggi di cordoglio che scorrono sul web. "L'Associazione Amici della Biblioteca porge le più sentite condoglianze alla famiglia Amodeo per la scomparsa di Beniamino, a noi tutti legato da una sincera amicizia. La notizia della sua scomparsa ci ha lasciati attoniti e ancora adesso facciamo fatica a metabolizzare questa notizia così tragica. Ti ricorderemo per la persona buona che eri".