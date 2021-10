Postamat perennemente fuori servizio ad Ariano: non se ne può più Protestano gli utenti a Cardito, nel piano di zona

Postamat perennemente fuori servizio sia di giorno che di notte. Accade oramai frequentemente nel popoloso Piano di Zona ad Ariano Irpino, allo sportello situato davanti all'ingresso della filiale di Cardito. La segnalazione ci arriva da diversi utenti, stanchi di questo disservizio.

"E' capitato di doverci recare anche a Grottaminarda in qualche occasione, essendo fuori servizio anche quello di Ariano centro in località Calvario." Un postamat, quest'ultimo esposto alle intemperie, tra pioggia e vento, con enormi difficolta a visualizzate lo schermo spesso a causa della presenza di acqua e umidità.

Nulla a che vedere con la postazione comoda e riparata di Grottaminarda dove i disagi equivalgono a zero. Un appello urgente viene rivolto alla direzione centrale affinchè possano essere migliorati i servizi ad Ariano e in vista dell'inverno, dotare queste strutture di appositi pannelli per consentire all'utenza di effettuare le operazioni in maniera più adeguata e dignitosa. Nel 2021 non è possibile che vi siano ancora questi disagi.