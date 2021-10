Amore e lievito madre: ecco la ricetta del secondo panettone più buono al mondo La pasticciera di Di Iorio Montemiletto racconta le 36 ore di lievitazione del panettone da record

Il secondo panettone più buono al mondo è prodotto in Irpinia e precisamente a Montemiletto presso l’azienda Di Iorio. L’azienda irpina ha conquistato a Roma la medaglia d’argento nella categoria “Classico”. L’amministratore Gianni Festa commenta soddisfatto lo straordinario traguardo: “Si tratta di un risultato splendido per tutta la provincia”. Orgoglio irpino, ricetta della tradizione, prodotto squisitamente locale per un panettone sempre più richiesto anche all’estero, che segna il passo in una azienda storica che da 271 anni racconta l’arte di preparare delizie e torrone, secondo l’antica tradizione, la migliore d’Irpinia. Medaglia d’argento dunque per i panettone classico quella conquistata a Roma, al termine del Campionato Mondiale della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria per il migliore Panettone del mondo.

Il Panettone artigianale, realizzato dalla pasticciera Bernardetta Nardone, ha partecipato alla gara nella categoria “Classico”, una delle quattro (le altre erano Innovativo, Decorato e Gluten Free) previste dal Campionato Mondiale della FIPGC, giunto alla sua terza edizione. “E’ un vero e proprio diamante - racconta emozionantissima la pasticceria Nardone che spiega: si tratta i una ricetta antica e della tradizione. Un dolce artigianale al 100 per cento realizzato esclusivamente con lievito madre e ingredienti naturali, selezionati con grande rigore e attenzione, a partire dai candidi, di nostra produzione. La lievitazione di 36 ore è la garanzia per un panettone soffice, sempre più apprezzato e richiesto anche all’estero. Il rispetto delle tradizioni è il vero segreto del nostro successo”. La notizia della vittoria si è rapidamente diffusa in questi giorni. E sono tantissimi i consensi e richieste di acquisto che stanno arrivando anche dall’estero.

Emozionata e soddisfatta la signora Bernadetta è già al lavoro per vincere, il prossimo anno nel prossimo concorso, il primo posto. “Provo una gioia incontenibile nell’aver realizzato questo panettone che mi piace chiamare Diamante, perché brilla di gusto ed è prezioso di ingredienti locali di cui è generosa la nostra terra. – racconta Bernadetta -. Dietro il successo del nostro panettone, e di tutti gli altri prodotti, c’è un territorio straordinario, dotato di materie prime di primissima qualità. Lavoro in questa grande azienda da trenta anni. Dietro questo panettone c’è impegno, passione e precisione. Per avere un ottimo panettone serve un ottimo lievito madre innanzitutto e poi l’alta qualità di ogni singolo prodotto. Facciamo un primo impasto che lasciamo lievitare per tutta la notte. Il mattino dopo prepariamo un secondo impasto, con dentro i canditi e altri ingredienti. Poi lavoriamo con cura ogni pagnottella sul tavolo. per poi rimettere l’impasto lievitare per altre 4 ore prima di informare. E’ bellissimo dopo la cottura vedere freddare tutti i panettoni a testa in giù”.

Il verdetto arrivato da Roma ha scatenato grande entusiasmo in tutta la comunità. “Non ci aspettavamo di arrivare così in alto, è stato davvero emozionante vivere certi momenti e ricevere i complimenti dei più grandi pasticcieri del mondo. Questo risultato – conclude – è uno stimolo a crescere e migliorare sempre di più per portare sempre più in alto il nome della nostra azienda e dell’intera provincia”. Il pasticciere creatore del migliore panettone al mondo è Fabio Albanesi, che si è aggiudicato il premio "The Best Panettone of The World 2021" per aver sfornato il migliore panettone classico. I vincitori degli ori assoluti del riconoscimento mondiale sono stati, oltre ad Albanesi, la trentenne perugina Flavia Garreffa per il miglior panettone decorato, Luca Porretto che ha ideato il panettone innovativo con un cuore rosso ispirato alla zuppa inglese e Sacromonte Srl nella persona di Paolo Molinari per la sezione panettone Gluten Free.

La giuria della competizione mondiale era composta da 10 Campioni del Mondo di Pasticceria: Roberto Lestani, presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.