Maxi rogo ad Arcella. "È il terzo incendio in un mese in un'azienda campana" Borrelli: situazione preoccupante

“L’incendio di sabato notte a Montefredane è l’ennesimo disastro ambientale in Campania in poche settimane. In fiamme un deposito di tir. Chiediamo indagini approfondite per stabilire la matrice di questo rogo e, soprattutto, un intervento celere all’Arpac per definire le sostanze tossiche immesse nell’aria. È il terzo rogo in un’azienda campana in un mese dopo quello nell’area industriale di metà settembre a Carinaro e il maxi incendio di Airola di qualche giorno fa. La situazione è preoccupante, occorre capire bene cosa sta accadendo perché, a pagarne le spese, sono i nostri polmoni”. Così il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.