Covid, famiglie isolate e malati soli. "Consegne a domicilio di farmaci e spesa" L'annuncio del sindaco Lengua. Mini zona rossa per l'allerta covid

Il Comune di Cervinara, in collaborazione con il gruppo di Protezione civile, ha attivato alcuni servizi con l'obiettivo di supportare i cittadini che sono in isolamento domiciliare o che si trovino in condizioni di fragilità a cui sia stato fortemente sconsigliato di uscire dalla propria abitazione. Per coloro che non possono contare su una rete di supporto familiare o amicale è attivo un servizio di consegna gratuita della spesa e dei farmaci a domicilio. Per accedere al servizio occorre esclusivamente telefonare al comune al nr 0824 839824 o alla protezione civile al nr 331 2338782 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.Il servizio sarà svolto nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie e delle procedure previste per il distanziamento ( deposito alla porta d'ingresso o davanti alla porta chiusa di casa). Questo l'annuncio del Sindaco Caterina Lengua.